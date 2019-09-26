banner314

banner325

Son Dakika

BEYOĞLU'NDA ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() Beyoğlu'nda deprem nedeniyle bir binada çatlaklar oluştu, bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi.  6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi. İstanbul'da...

GÜNDEM 26.09.2019, 17:26
BEYOĞLU'NDA ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()
Beyoğlu'nda deprem nedeniyle bir binada çatlaklar oluştu, bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi.  6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi.
İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada çatlaklar oluştu, sıvası döküldü. Bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi. 6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılarak mühürlendi. Ekipler, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Binadan tahliye edilenlerin ise dışarıda bekleyişi sürüyor.

DEPREMDEN DOLAYI BELEDİYE EKİPLERİ BİNAYI BOŞALTTI
 40 yıldır binada oturduğunu söyleyen Naim Sarı, "Deprem dolayısıyla belediye ekipleri binayı boşalttılar. Yaşayan 16 kişi vardı hepsi dışarı çıktı. Şuan mağdur durumdayız. Depremden dolayı İki bina arasındaki sıvalar döküldü. Ama iç kısımlarda bir şey yok. Kalacak bir yerimiz yok" dedi. 

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Hasar gören binadan görüntü
-Yere dökülen sıvalardan görüntü
-Binanın mühürlenmesi
-Belediye ekiplerinin çevrede aldığı önlem
-Bina sakini ile röp
-Genel ve detaylar


 

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:49
Öğle 13:00
İkindi 16:22
Akşam 19:02
Yatsı 20:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2