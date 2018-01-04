 BEYOĞLU'NDA BİR POLİS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - 1

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL
Beyoğlu'nda bir polis evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-Sokaktan görüntü
-Polis ekipleri
-Detaylar
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL Beyoğlu'nda bir polis evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor. Görüntü Dökümü: -Sokaktan görüntü -Polis ekipleri -Detaylar
04 Ocak 2018 Perşembe 10:58
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL
Beyoğlu'nda bir polis evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-Sokaktan görüntü
-Polis ekipleri
-Detaylar
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