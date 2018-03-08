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- BEYOĞLU'NDA APART OTELDE İRANLI CİNAYETİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM İSTANBUL Beyoğlu'ndaki apart otelde İran uyruklu bir kişi boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.Polis, olay sonrası kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Beyoğlu Tarlabaşı...

- BEYOĞLU'NDA APART OTELDE İRANLI CİNAYETİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM İSTANBUL
Beyoğlu'ndaki apart otelde İran uyruklu bir kişi boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.Polis, olay sonrası kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Altın Bakkal Sokakta bulunan 3 katlı bir apart otelin bodrum katında meydana geldi. İddialara göre, bir süredir apart otelde kalan İran uyruklu kişinin odasından sabah saat 05.00 sıralarında seslerin geldiğini duyan apart görevlileri odanın kapısını açınca korkunç bir manzarayla karşılaştı. 

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
Yerde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını gören görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kafasında darp izleri ve boğazımda kesikler olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin akşam saatlerinde otele geldiği ve İran uyruklu müşteriyle aynı odada kaldığı öğrenildi.

KAÇAN İRANLI ARANIYOR
Apart yetkililerinin biri transseksüel iki İran uyruklu kişinin aynı odada kaldığını daha sonra bu kişilerden birinin ayrıldığını söylemesi üzerine polis, otelin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, kaçan kişiyi  yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından transseksüel olduğu öne sürülen kişiye ait ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
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Apart otelden görüntü
Olay yerindeki polis ekipleri
Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesi
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
Cesedin çıkarılması
Cesedin cenaze aracına konulması
Genel ve detaylar
 

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