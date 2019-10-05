BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA KISMİ GÖÇÜK (2)
Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi. Olay, Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Sokağı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bir kısmında...
Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL
Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi.
Olay, Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Sokağı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar yan tarafında bulunan binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şerit çekerek kapatırken, itfaiye ekipleri göçükte inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan 5 yavru kediyi kurtardı. Binanın metruk olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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