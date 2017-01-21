BEYOĞLU'NDA 4 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul

Beyoğlu Tarlabaşı'nda 4 katlı tarihi bir bina çöktü. Binanın daha önce boşaltılması ve çökme anında yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Karaca Sokak'ta bulunan 3. derece tarihi eser olan bir bina dün akşam saatlerinde çöktü. Binanın daha önce boşaltılması ve çökme anında yoldan geçenin olmaması bir faciayı önledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri bina etrafına şerit çekerek önlem aldı. Çöken binanın bitişiğinde oturan mahalle sakini, "Burada bir kişi sözde onarım çalışması yapıyordu sürekli altını kazdı. Sözde onarım yapacaktı ama yıkılsın diye böyle yaptı. Çökme olduktan sonra kaçtı gitti. Etraftaki bütün binayı zarara soktu, ben bu akşam nerede yatacağım. Burada iskele vardı mühür vardı söktü ve buna rağmen gelip yine çalışma yaptılar" diye konuştu. Belediye ekipleri enkaz kardırma ve kalan tehlikeli parçaları almak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Çöken bina

-Yan binada oturan mahalle sakini ile röportaj

-Polis ve zabıta ekiplerinin bina etrafına şerit çekmeleri

-Genel ve detay görüntüler