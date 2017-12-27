BEYOĞLU'NDA 3 KATLI BİNADA YANGIN (1)

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL

Beyoğlu'nd 3 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Doğramacı Şakir Sokak'ta bulunan binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bina kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan bina

-itfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar