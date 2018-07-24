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- BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN: TOPLAM 9 BİNADA SIKINTI VAR 3'Ü RİSK ALTINDA 

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK/ Yılmaz BEZGİN - Güven USTA, İSTANBUL ()  Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'de çöken bina ile ilgili konuştu.  Can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirten Demircan, toplam 3 binada...

- BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN: TOPLAM 9 BİNADA SIKINTI VAR 3'Ü RİSK ALTINDA 

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK/ Yılmaz BEZGİN - Güven USTA, İSTANBUL () 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'de çöken bina ile ilgili konuştu.  Can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirten Demircan, toplam 3 binada ikamet eden 29 ailenin çevre otellere yerleştirildiğini belirterek, 3 binanın risk altında olduğunu ve teknik incelemenin devam ettiğini söyledi.
Sütlüce'de çöken binayla ilgili Ahmet Misbah Demircan olay yerinde incelemelerde bulundu. Demircan burada basın açıklaması yaptı. Demircan açıklamada, “Hepimizin gözü önünde cereyan eden olayın teknik raporu çıktıkça sizle paylaşacağız. Bugün doğrudan ilgilendiğimiz 3, dolaylı olarak ilgilendiğimiz 6 bina daha var. Toplamda 9 binayı tehdit altında gördük. Malum birisi çöktü. 7 tane bağımsız vardı. 7 tane bağımsız yapıda da kiracı ve ev sahiplerini çevredeki otellere yerleştirdik. Peşinden sıkıntı içinde 2 bina daha vardı. Orada da 22 aile vardı. Onları da otellerde konaklatıyoruz. Toplam 3 binadaki 29 aileyi bugün yarın otellerde konuk ediyoruz. Önümüzdeki günlerde teknik raporları gözlemleyip ona göre diğer binalara ne yapacağımızı ona göre belirleyeceğiz.  Onun dışında tedbiren 6 binayı da boşaltmıştık. Gün içinde onun de ne olacağını hep birlikte karar vereceğiz. Elbette, hem bakanlığımız, hem büyükşehrimiz, hem kaymakamlığımız ve belediyemiz olarak bu işin ilk kıpırdadığı andan itibaren sahadaydık. Gerekli uyarıları yaptık. Kimsenin canına zarar gelmedi, gelen mala geldi. 9 bina sıkıntı altında risk altında, diğer 6 binayı da gözlemliyoruz" diye konuştu.
Bir gazetecinin, “Bina kaçak mı" sorusuna ise Demircan, "Tüm bunlar teknik incelemelerin ardından kamuoyu ile paylaşılacak" dedi. 


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-Ahmet Misbah Demircan'ın açıklaması

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