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BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN OYUNU KULLANDI

İSTANBUL ,() - BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan oyunu Haliç İlkokulu’nda kullandı.  Demircan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep...

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN OYUNU KULLANDI

İSTANBUL ,() - BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan oyunu Haliç İlkokulu’nda kullandı.  Demircan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır" dedi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Haliç İlkokulu'na eşi Ferda Demircan ve kızı Zeynep Demircan ile birlikte geldi. Demircan, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Demircan, "Seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır ve geleceğe çok daha iyi hazırlanacağımız bir Türkiye'ye uyanırız. Bu seçim memleketimiz, bölgemiz ve coğrafyamız için hayır getirsin inşallah" diye konuştu.

Görüntü DÖKÜMÜ:
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-Okuldan detay

-Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın okula gelişi ve oy kullanması

-Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın açıklamaları 

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