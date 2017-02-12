BEYLÜKDÜZÜ'NDE HAFİF KAR YAĞIŞI

Haber -Kamera: Enver ALAS / İstanbul
Beylükdüzü ve çevresinde aralıklarla hafif kar yağışı görülüyor. Yağış etkili değil.
Görüntü Dökümü:
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-Hafif kar yağışından görüntü
-Genel ve detaylar
Haber -Kamera: Enver ALAS / İstanbul Beylükdüzü ve çevresinde aralıklarla hafif kar yağışı görülüyor. Yağış etkili değil. Görüntü Dökümü: ----------------------- -Hafif kar yağışından görüntü -Genel...
12 Şubat 2017 Pazar 11:02
Haber -Kamera: Enver ALAS / İstanbul
Beylükdüzü ve çevresinde aralıklarla hafif kar yağışı görülüyor. Yağış etkili değil.
Görüntü Dökümü:
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-Hafif kar yağışından görüntü
-Genel ve detaylar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:14
|07:54
|13:28
|16:20
|18:45
|20:12