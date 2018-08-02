- BEYLİKDÜZÜ'NDE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL , ()
Beylikdüzü'nde otomobil ile servis minibüsünün karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 14.15 sıralarında Barış Mahallesi, Eğitim Vadisi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Kanat'ın kullandığı 34 HS 4520 plakalı servis minibüsü kavşağa geldiğinde Gülseren Bayram'ın kullandığı 34 NL 0639 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüjde yan yattı. Otomobil içinde bulunan Esnem Bayram ağır yaralanırken, servis sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürdü. Kaza nedeniyle kavşak bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafik akışı sağlandı.
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Kaza yapan araçlardan görüntü
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