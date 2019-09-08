BEYLİKDÜZÜ'NDE OTLUK ALANDA YANGIN; AHIRA SİRAYET ETTİ (1)

Murat SOLAK / İSTANBUL

Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bir ahıra sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken ahırdaki hayvanların zarar görüp görmediği henüz belirlenemedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

