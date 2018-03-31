 BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKUNÇ KAZA KAMERADA; 4 TONLUK MAKİNE ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Beylikdüzü'nde bir fabrikaya getirilen 4 tonluk karton yapım makinesi, yüklü olduğu TIR'dan indirilmeye çalışılırken işçinin üzerine devrildi. Sıkışan işçi ağır yaralanırken o anlar bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikaya TIR'la yaklaşık 4 tonluk karton yapım makinesi getirildi. Makine fabrika önüne park edilen TIR'dan işçiler ve forkliftler yardımıyla indirilmeye çalışıldı. Bu sırada çalışmalara katılan Nizamettin Güngör(47) makinenin arkasına geçti. Makineyi almak için yaklaşan forklift aracı, makineye dokununca makine işçinin üzerine devrildi. Üzerine devrilen ağır makineyle, TIR'ın demir korumaları arasına sıkışan işçi, ağır yaralandı. Makinenin devrildiğini gören çevredekiler panikle yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan işçiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan işçi çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde Güngör'ün çalışmalara katıldığı ve bir süre sonra makinenin arkasına geçtiği görülüyor. Makineye yaklaşan forklift makineye dokununca arakaya devriliyor. Güngör'ün arada sıkıştığını gören çevredekilerin panikle koştukları görülüyor. Polis yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olay anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-TIR'dan görüntü

-Makineden görüntü

-Kaza yerinden görüntü

