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BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN BABA VE KIZININ CENAZELERİ ADLİ TIP'TAN ALINDI (Yeniden) 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL () Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Özlem Ergül ve Babası Adıgüzel Altun'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Beylikdüzü'nde boşanma aşamasında olduğu...

BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN BABA VE KIZININ CENAZELERİ ADLİ TIP'TAN ALINDI (Yeniden) 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()
Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Özlem Ergül ve Babası Adıgüzel Altun'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Beylikdüzü'nde boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ergül'ü ve kayınpederi Adıgüzel Altun'u öldüren Ali Ekber Ergül ardından intihar etmişti. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.  Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin arından yakınlarına teslim edilen Özlem Ergül ve Adıgüzel Altun'un cenazeleri yarın Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde toprağa verilecek.
Adıgüzel Altun'un yakını olan İlhan Özçelik "Malesef çok hazin bir olayın sonunda kaybettik. Hepimizin üzüntüsü sonsuz. Elden bir şey gelmiyor. Ailesine sabırlar diliyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Beklemediğimiz bir olay, şok içerisindeyiz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Büyük bir ihtimalle bugün Çanakkale Kepez'e götüreceğiz. Yarın da nasip olursa, toprağa verip görevimizi yapacağız. Çok üzgünüz, söylenecek bir şey yok" dedi.
Öte yandan Ali Ekber Ergül'ün cenazesinin ise Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Adli Tıp'tan görüntü
-Yakınlarından görüntü
-Adıgüzel Altun'un yakını ile röp
-Cenazelerin çıkışı
-Genel ve Detaylar
 
 

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