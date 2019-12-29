BEYLİKDÜZÜ'NDE CİNAYET: KOCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ (1)

SerdalALTINTEPE-Ersan SAN/İSTANBUL, ()

Beylikdüzü'nde bir sitenin 6. katındaki dairede kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.

Olay Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kocayla karşılaştı. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi. Polis kadını gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

---------------

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Genel ve detaylar