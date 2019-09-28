BEYKOZ'DA TIR DEVRİLDİ (1)
Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarında devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Beykoz...
Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL
Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarında devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyreden Murat Şibik yönetimindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında devrildi. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Şibik ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
Yaralıdan görüntü
Ambulansa konulması
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