BEYKOZ'DA POLİS OPERASYONU (2)

* Beykoz'daki operasyonda Sedat Şahin gözaltına alındı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI / İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Yapılan baskın sonrası Sedat Şahin ile 2 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri şuan da baskın yapılan adreste arama yapıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Baskın yapılan adres
-Özel harekat timlerinden detay
-Genel ve detaylar