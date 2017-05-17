BEYKOZ'DA POLİS OPERASYONU (2)

* Beykoz'daki operasyonda Sedat Şahin gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Yapılan baskın sonrası Sedat Şahin ile 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri şuan da baskın yapılan adreste arama yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın yapılan adres

-Özel harekat timlerinden detay

-Genel ve detaylar