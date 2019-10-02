BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI (1) 

Haber-Kamera: İstanbul,()

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu

-Yangın

-İtfaiye ekipleri

-Helikopter