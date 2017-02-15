Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı

BEYKOZ'DA KUYUYA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI // Kurtarılma anıyla

Haber: Ramazan EĞRİ-Ozan URAL / İSTANBUL Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek "Kuyu" ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının 10. gününde kurtarıldı. AFAD ve itfaiyenin yanısıra...

BEYKOZ'DA KUYUYA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI // Kurtarılma anıyla

Haber: Ramazan EĞRİ-Ozan URAL / İSTANBUL

Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek "Kuyu" ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının 10. gününde kurtarıldı. AFAD ve itfaiyenin yanısıra dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Zonguldak'tan olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TKK) bağlı ekip de çalışmalara katıldı.

Yeni bir yöntem deneyen ekipler, su boruları birleştirilerek içinden geçirilen çelik halatla birlikte yavru köpeği kuyudan sabah saat 05.45 sıralarında kurtardı. Kurtarma anından orada bulunan hayvan severler büyük sevinç yaşadı.

Görüntü dökümü:

------------

-Köpeğin kurtarılma anı

-Köpeğin kurtarıldıktan sonra fotoğrafı

15.02.2017 - 07.08 Haber Kodu : 170215011

15.02.2017 - 06.52 Haber Kodu : 170215010

15.02.2017 - 06.30 Haber Kodu : 170215007

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.