BEYKOZ'DA KUYUYA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI // Kurtarılma anıyla

Haber: Ramazan EĞRİ-Ozan URAL / İSTANBUL

Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek "Kuyu" ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının 10. gününde kurtarıldı. AFAD ve itfaiyenin yanısıra dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Zonguldak'tan olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TKK) bağlı ekip de çalışmalara katıldı.

Yeni bir yöntem deneyen ekipler, su boruları birleştirilerek içinden geçirilen çelik halatla birlikte yavru köpeği kuyudan sabah saat 05.45 sıralarında kurtardı. Kurtarma anından orada bulunan hayvan severler büyük sevinç yaşadı.

Görüntü dökümü:

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-Köpeğin kurtarılma anı

-Köpeğin kurtarıldıktan sonra fotoğrafı

15.02.2017 - 07.08 Haber Kodu : 170215011

15.02.2017 - 06.52 Haber Kodu : 170215010

15.02.2017 - 06.30 Haber Kodu : 170215007