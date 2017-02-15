BEYKOZ'DA KUYUYA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Haber: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL
Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının 10. gününde kurtarıldı.
Görüntü dökümü:
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-Köpeğin kurtarıldıktan sonra fotoğrafı
Haber: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının 10. gününde kurtarıldı. Görüntü dökümü: ------------ -Köpeğin kurtarıldıktan...
15 Şubat 2017 Çarşamba 06:26
Haber: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL
Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının 10. gününde kurtarıldı.
Görüntü dökümü:
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-Köpeğin kurtarıldıktan sonra fotoğrafı
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