BEYKOZ'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE DE DEVAM EDİYOR

Haber- Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Beykoz, Dereseki köyünde sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları gece boyu devam etti. Kurtarma çalışmalarına İstanbul Teknik Üniversitesi'nden maden yüksek mühendisi Orhan Kural ve Zonguldaktan gelen Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan 3 mühendis de katıldı. TTK ekibinin de kurtarma çalışmasına katılmasının ardından bir toplantı yapan İtfaiye ve AFAD ekipleri, yavrunun kurtarılması için farklı yöntemler denemeye devam ediyor.

PROF. KURAL: TÜRKİYE VE DÜNYANIN HER YERİNDEN BU OLAYI MERAKLA BEKLEYENLER VAR

Profesör Kural da sondaj kuyusunun başında çalışmaları takip etti. Kural: "Bu haberi duyunca her yerden telefon aldım. Burada İtfaiye, AFAD, Sivil toplum kuruluşları var, hepsi koşup geldiler. Düşündüm, taşındım. Bu konuda bütün Türkiye ve dünyaya örnek olan Türkiye Taş Kömürleri Kurumu var. Gerek Soma'da gerek Ermenek'te en büyük destek onlardan geldi. Enerji bakanımızında devreye girmesiyle kendilerini buraya getirttik. Onlarda bu faaaliyette yer alıyorlar. Türkiye ve dünyanın her yerinden bu olayı merakla bekleyenler var. Hayvanın kurtarılması için. Buraya sahip çıkan, gelen herkese teşekkür ediyorum. Gönüllü arkadaşlara çok teşekkür ediyorum 67 yaşında buradayım. Dünyaya güzel bir ders verip bu hayvanı kurtaracağız. Bu mutluluğu yaşayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin kuyuya saldığı kameradan köpeğin görüntüsü

-Köpeği kurtarma çalışmaları

-Prof. Kural'ın olay yerine gitmesi

-Ekiplerin çalışmaları

-TTK ekibi

-Kural ile röportaj

-Genel ve detaylar