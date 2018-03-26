 BEYKOZ'DA KAYAN KAMYON BİNAYA ÇARPTI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul

Beykoz'da meşrubat yüklü kamyon yokuştan çıkamayınca geri geri kayarak bir binanın duvarına çarptı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Beykoz Kavacık Uygur Sokak'ta meydana geldi. Meşrubat yüklü kamyon yokuş yukarı çıkarken kaymaya başladı. Sürücüsünün durdurmayı başaramadığı kamyon 2 katlı binanın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kamyon şoförü Doğukan Bektaş aracın frenlerinin patladığını iddia etti. Ev sahibi kadın ise “Büyük bir ses duyduk evden fırladık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yokuştan kayan kamyon

-Ev sahipleri ile röp

-Kamyon şoförü ile röp

-Kaza sonrası oluşan maddi hasar

-Olay yerinde bulunan itfaiye araçları

-Genel ve Detay



