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 BEYKOZ'DA KAYAN KAMYON BİNAYA ÇARPTI

Haber- Kamera:  Ramazan EĞRİ İstanbul Beykoz'da meşrubat yüklü kamyon yokuştan çıkamayınca geri geri  kayarak  bir binanın duvarına çarptı. Kaza saat 11.00 sıralarında Beykoz Kavacık Uygur Sokak'ta meydana geldi. Meşrubat yüklü...

 BEYKOZ'DA KAYAN KAMYON BİNAYA ÇARPTI

Haber- Kamera:  Ramazan EĞRİ İstanbul
Beykoz'da meşrubat yüklü kamyon yokuştan çıkamayınca geri geri  kayarak  bir binanın duvarına çarptı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Beykoz Kavacık Uygur Sokak'ta meydana geldi. Meşrubat yüklü   kamyon  yokuş yukarı çıkarken kaymaya başladı.  Sürücüsünün durdurmayı başaramadığı kamyon 2 katlı binanın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.
Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kamyon şoförü Doğukan Bektaş aracın frenlerinin patladığını iddia etti. Ev sahibi kadın ise “Büyük bir ses duyduk evden fırladık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Yokuştan kayan kamyon
-Ev sahipleri ile röp
-Kamyon şoförü ile röp
-Kaza sonrası oluşan maddi hasar
-Olay yerinde bulunan itfaiye araçları
-Genel ve Detay


 

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