Beyin kanamasından ölen gazi polis, toprağa verildi

Ankara'da, evinde beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren gazi özel harekat polisi Hasan Akkaş (54), düzenlenen törenle toprağa verildi.



Özel harekat polisi Hasan Akkaş, 2015 yılında PKK'lı teröristlerin Diyarbakır- Silvan karayoluna tuzakladığı bombayı patlatması sonucu 3 polisin şehit olduğu olayda yaralandı. Tedavisinin ardından görevine geri dönen ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevlendirilen gazi Hasan Akkaş, geçen Cuma günü evinde rahatsızlandı. Ankara'da özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Akkaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Polis Hasan Akkaş için Ahimesut Söğüt Camii'nde tören düzenlendi. Akkaş'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-