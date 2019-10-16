Beyin cerrahı 8. kattaki evinin penceresinden düştü
Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir site içerisinde 12 katlı binanın sekizinci katında oturan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen evin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayın ardından eşi ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri, Çeçen'i, ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldıran Dilber Ayçiçek Çeçen'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri sitenin içerisinde ve evinde bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili eşi ve site güvenlik görevlilerinin konuyla ilgili ifadeleri alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Eşinin de doktor olduğu öğrenilen Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in bir devlet hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yaptığı öğrenildi. İddiaya göre Çeçen'in psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaç tedavisi aldığı öne sürüldü.
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