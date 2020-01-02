BEYAZIT'TA EYLEM YAPAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ
Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - Beyazıt Meydanı'nda eylem yapan grup, İstanbul Üniversitesi kampüsüne girmek isteyince polis müdahale etti. İstanbul Üniversitesi'nde yemekhanelerden kahvaltıların kaldırılmasına ve indirimli öğün sayısının...
Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - Beyazıt Meydanı'nda eylem yapan grup, İstanbul Üniversitesi kampüsüne girmek isteyince polis müdahale etti.
İstanbul Üniversitesi'nde yemekhanelerden kahvaltıların kaldırılmasına ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesine karşı protestolar bir süredir devam ediyor. Bugün de fakültelerde toplanan öğrenciler yürüyüş yaptı. Eylemlere dışarıdan geldiği öne sürülen grup da destek vermek istedi. Kampüsün Beyazıt'taki ana giriş kapısı önünde toplanan gruba özel güvenlikçiler kapıyı açmadı. Rektörlüğü dilekçe vermek istediğini belirten grup kapıyı salladı. Polisin dağılın uyarısına rağmen grup eylemlerine devam etti. Polis, müdahale etti. Müdahale edilen öğrencilerden gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Grubun toplanması
-Eylemden görüntü
-Polisin müdahalesi
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