Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık etti.
Görüntü dökümü
-Toplantıdan genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık etti. Görüntü dökümü -Toplantıdan genel ve detaylar ANKARA ()
31 Temmuz 2018 Salı 15:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık etti.
Görüntü dökümü
-Toplantıdan genel ve detaylar
ANKARA ()
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