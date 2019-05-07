- BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISINDA AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Çağatay KENARLI, İstanbul

Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, 2,5 yıl sonra şehit oldu.

Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş -Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş (31), yaklaşık 2.5 yıldır Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Polis memuru Muammer Ateş, 6 Aralık 2018'de Vazife malülü olarak emekli olduktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Şehit Muammer Ateş'in cenazesinin memleketi Bayburt'ta yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin fotoğrafı

-Arşiv