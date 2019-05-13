BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi' tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı. Tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının sorumlusu olarak yargılandığını, dosyada delil olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Sanık Kutum, örgütsel savunma yaparak konuşmaya devam edince mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Bu sırada sanığın savunmasına tepki gösteren müştekiler de salonu terk etti. Mahkeme başkanının uyarısını dikkate almayan sanık Kutum, savunmasının bir bütün olduğunu ve savunmasına kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

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