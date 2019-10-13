BEŞİKTAŞ'TA SLOGAN ATAN HDP'LİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,()

HDP Beşiktaş İlçe binasında düzenlenen toplantı sonrasında uyarılara rağmen slogan atan HDP'lilere polis biber gazi ile müdahale etti. 7 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HDP'nin kuruluşunun 7'nci yıldönümünde partinin Beşiktaş İlçe binasında düzenlenen toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Toplantı öncesi partililer polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında binaya girdi. Toplantının bitmesinin ardından binadan çıkan partililere polis ekipleri slogan atmamaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara aldırmayan HDP'li gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan olayda 7 kişi göz atına alınarak polis minibüsüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-HDP Beşiktaş İlçe binası önündeki polis ekipleri

-HDP İlçe binasından görüntü

-Binaya giren parti üyeleri

-Toplantıdan çıkanlar

-Polisin slogan atanlara müdahale ederek gözaltına alması

-Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar



