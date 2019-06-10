BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLDEN YOLA DÜŞEN CÜZDANDAN PARALAR SAÇILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Beşiktaş'ta, seyir halindeki bir otomobilden yola düşen cüzdandan paralar saçıldı. Vatandaşlar ve taksiciler yola saçılan paraları topladı. Polise verilen paralar, cüzdandaki kredi kartı bilgilerinden ulaşılan sahibine teslim edildi.

Olay, Büyükdere Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle ile seyir halindeki A.Y., cüzdanını yola düşürdü. Düşen cüzdandaki paralar bir anda etrafa saçıldı.

HAYATLARINI HİÇE SAYDILAR

Paraların saçılmasıyla birlikte durakta otobüs bekleyen vatandaşlar hayatlarını hiçe sayarak yoldan paraları toplamaya başladı. Durakta bekleyen taksiciler de vatandaşlarla birlikte para topladı.



TAKSİCİLER PARALARI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Paraların toplanmasının ardından durum polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda buldukları kredi kartı bilgilerinden paraların sahibine ulaştı. Polis ekipleri, olay yerine çağırdıkları sahibi A.Y.'ye paraları teslim etti.



TAKSİCİLER YAŞANANLARI ANLATTI

Müşteri bekledikleri sırada böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten taksiciler yaşananları anlattı. Herkesin bir anda yola koştuğunu belirten taksici Halis Çoklar, "Burada duruyorduk, otobüse bir kişi biniyordu. Paralar yola döküldü biz koştuk. Halk paraları aldı biz de halkın elinden paraları aldık. Şuanda da sahibine teslim ediyoruz" dedi. İnsanların hayatlarını tehlikeye atarak paraları topladıkların söyleyen taksici İbrahim Kocaman ise, "Cüzdanı yerde gördük. Paralar saçılmış bir şekilde. İnsanlar paraları topladılar, biz cüzdanı aldık. Otobüs durağından adamın paralarını topladık insanlardan. Adamı aradık geldi. Zaten biri polise şikayet etmiş. Polisler geldi. Biz burada muhabbet ederken saçılan paraları gördük. Biz paraların düştüğünü görmedik, paralar saçılınca otobüs durağındaki insanlar koşturdu. Alan aldı. Sonra biz onlardan aldık. 960 lira topladık. Bu akan trafikte, yolun ortasından paraları topladılar" diye konuştu. Arabada otururken olay gördüğünü belirten Sedat Görmek ise, "Ben de arabanın içindeydim. Yol ortasında insanlar kapış kapış topluyorlardı. Sonra ben baktım para var. Arkadaş 'cüzdan buldum' falan dedi. İnsanlardan rica ettik, veren verdi. Bazıları 'buldum ben vermem' dedi. Bazılarından zorla aldık" diyerek yaşananları anlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Paraların polisler tarafından ekip otosunun yanında sahibine teslim edilmesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Taksicilerin polis ekiplerinin yanına gitmesi

-Paraların sahibinin taksiciye teşekkür etmesi

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler