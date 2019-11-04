BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 9 YARALI (2)

Ersan SAN / İSTANBUL

Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

Görüntü Dökümü:

-----------

Olay yerinden görüntüler