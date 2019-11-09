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BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA BÖYLE DALDI
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Beşiktaş'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi...
GÜNDEM 08.11.2019, 22:55
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL
Beşiktaş'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Otobüsün hızla ilerlemesi
-Durağa dalması
-Yerdeki yaralılar
-Yaşanan hareketlilik
18°
açık
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