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BEŞİKTAŞ'TA METRUK BİNADA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL Beşiktaş'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi Narçiçeği Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın...

BEŞİKTAŞ'TA METRUK BİNADA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL
Beşiktaş'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi Narçiçeği Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın son katında saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Binanın en üst katını saran alevleri fark eden sokak sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sokak sakinleri, uzun süredir metruk halde bulunan binada zaman zaman tinercilerin kaldığını, yangını da onların çıkarmış olabileceğini iddia etti.

Görüntü Dökümü
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(CEP TELEFONU)
-Binanın alevli şekilde yanması
-İtfaiyenin gelişi
(AKTÜEL)
-Binadan dumanların çıkması
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-İtfaiye araçları ve ekiplerinden detay görüntü
 

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