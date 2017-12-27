Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti'den Abdullah Gül'i KHK açıklamasına sert tepki
Gül'e KHK tepkisi
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi

BEŞİKTAŞ'TA KAZA: 4 YARALI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul Başiktaş'ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen araç, refüje çarptı. Kazada şoför 1'i kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza,...

BEŞİKTAŞ'TA KAZA: 4 YARALI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul
Başiktaş'ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen araç, refüje çarptı. Kazada şoför 1'i kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 
Sarıyer'den Beşiktaş istikametine seyreden araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçip, orta refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına o sırada sahilde balık tutanlar koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı. 1'i kadın 4 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Görgü tanığı Onur Şavkı, "Kavşakta dönen araçlara yeşil ışık yanıyordu. Araç da hızla geldi. Dönen araçlara vurmamak için manevra yapınca orta refüje çarptı. Araba takla atmaktan son anda kurtuldu. Şoförle birlikte 4 kişi yaralandı" dedi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Yaralıların ambulansa alınması
-Kaza yapan araç
-Yoldan görüntü
-Görgü tanıkları ile röp.
-Genel ve detaylar


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,