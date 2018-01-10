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BEŞİKTAŞ'TA BİR TAKSİCİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

  Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL Beşiktaş'ta park halindeki bir taksinin sürücüsü aracı içinde ölü olarak bulundu. Yıldızposta Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında, cadde kenarında park halindeki taksinin içindeki...

BEŞİKTAŞ'TA BİR TAKSİCİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

 


Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL
Beşiktaş'ta park halindeki bir taksinin sürücüsü aracı içinde ölü olarak bulundu.
Yıldızposta Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında, cadde kenarında park halindeki taksinin içindeki sürücüyü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerini de çağırdı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, taksi şoförü Zafer Çelik'in (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çelik'in cesedi Beşiktaş'taki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. 
Sağlık ekipleri ilk incelemede olayın kalp krizinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde dururken vücudunda herhangi bir kesit ve yara izine rastlanmayan Çelik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Taksiden görüntü
-Taksinin içerisinde hareketsiz şekilde yatan sürücü
-Olay yerindeki sağlık ekipleri
-Polisin incelemeleri
-Cesedin ambulansa konulması
-Genel ve detaylar

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