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Beşiktaş saldırısında şans eseri kurtuldu, Reina'ad can verdi

ORTAKÖY'deki terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik amiri Fatih Çakmak 35 yaşında ve kendi ekibiyle birlikte çalışıyordu.

Beşiktaş saldırısında şans eseri kurtuldu, Reina'ad can verdi
ORTAKÖY'deki terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik amiri Fatih Çakmak 35 yaşında ve kendi ekibiyle birlikte çalışıyordu.

10 Aralık’ta düzenlenen bombalı saldırı sırasında Vodafone Arena'da görevli olan Fatih Çakmak ölümden kıl payı kurtulmuştu. Yılbaşı gecesinde ise daha önce defalarca görev yaptığı Reina’daydı. Teröristin kurşunlarıyla ilk hayatını kaybedenlerden oldu. Çakmak, ünlü futbolcu Zinedine Zidane ile hatıra fotoğrafı çektirmişti.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

İki çocuk babası Kenan Kutluk da Reina’da garson olarak çalışıyordu. 31 Aralık’ta çocuklarıyla vedalaştıktan sonra evden çıktı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların hedef olan Kenan Kutluk çalıştığı yerin önünde hatıra fotoğrafı çektirmişti. Eğlence merkezinin önünde görevli polis memuru Burak Yıldız’da hayatını kaybetti.
Süleyman KAYA / İSTANBUL (DHA)
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