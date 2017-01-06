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BEŞİKTAŞ SALDIRISINDA 10 KİŞİ TUTUKLAMA

Ümit TÜRK İstanbul / Beşiktaş'ta 46 kişinin şehit olduğu, 285 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 10 kişi tutuklandı. Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maç sonrasında çevik kuvvet polisine yönelik...

BEŞİKTAŞ SALDIRISINDA 10 KİŞİ TUTUKLAMA

Ümit TÜRK İstanbul /

Beşiktaş'ta 46 kişinin şehit olduğu, 285 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 10 kişi tutuklandı. Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maç sonrasında çevik kuvvet polisine yönelik canlı bomba saldırısına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 10'u tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 1 şüpheli serbest bırakılırken 2 şüpheli hakknda ise adli kontrol talep edilmişti.

"ARACIN TERÖR EYLEMİNDE KULLANILACAĞINI BİLİYORDU"

Savcılık soruşturmasında, şüphelilerden Tufan B.'nin terör eyleminde kullanılan bombalı aracı temin eden kişi olduğu, terör örgütünden kendisiyle irtibata geçen kişilerden eylemde kullanılmak üzere araç almak üzere 22 bin TL aldığı, aracı 17 bin TL'ye Tuzla'dan satın aldığı ve eylemde kullanılması için teröristlere verdiği tespitine yer verilmişti. Diğer şüphelilerin de Tufan B. ile irtibatlı oldukları belirtilmişti.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği taradfından ifadesi alınan şüphelilerden Tufan B., "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklanırken, diğer 9 şüpheli hakkında ise, "Terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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