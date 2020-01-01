BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE SİLAHLA İNTİHAR ETTİ (1)
Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti. Olay Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine...
Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()
Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti.
Olay Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dedi. Yanındaki silahı çıkartıp başına ateş eden kişi ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Sağlık ekipleri
-Polis ekipleri
-Ambulans
-Genel ve detaylar
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