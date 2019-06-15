Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL() Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baysal'ın hayatını...

BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL()
Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baysal'ın hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı. Barbaros Bulvarı Balmumcu Tünel girişi Zincirlikuyu istikametinde dün meydana gelen kazada Beşiktaş Kongre Üyesi ve aynı zamanda İNDER (İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri) Abdullah Baysal (74) hayatını kaybetti. Baysal'a otomobilin çarpma anı caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Baysal'a yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobil çarpıyor.

Görüntü Dökümü
---------------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Baysal'a otomobilin çarpma anı
(AKTÜEL)
-Dün çekilen olaya ilişkin görüntüler
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328