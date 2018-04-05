Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEKİ İNCELEME SONA ERDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde başlayan incelemeler sona erdi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü...

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEKİ İNCELEME SONA ERDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde başlayan incelemeler sona erdi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'nin Ulus'taki binasına geldi. Belediye Başkan Yardımcıları ve bazı birimlerdeki bilgisayarın imajları alındı. 
 
21.30'DA EKİPLER BELEDİYEDEN AYRILDI
Sabah saat 10.00 sıralarında belediye binasına giren ekiplerin çalışmaları akşam saat 21.30'a kadar devam etti. Ekiplerin birçok bilgisayarın imajını aldığı öğrenilirken 21.30 itibarı ile çalışmalar sona erdi. 
 
Görüntü Dökümü:
---------------------
-Belediyeden detay görüntü

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314