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 BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDE POLİS İNCELEMESİ (2)

Haber: Erhan TEKTEN - Çağatay KENARLI - Hakan KAYA  İstanbul İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Beşiktaş Belediyesi'nde inceleme yapıyor. Belediyenin binasına gelen polis ekiplerinin bilgisayarları...

 BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDE POLİS İNCELEMESİ (2)

Haber: Erhan TEKTEN - Çağatay KENARLI - Hakan KAYA  İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Beşiktaş Belediyesi'nde inceleme yapıyor. Belediyenin binasına gelen polis ekiplerinin bilgisayarları incelediği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş Belediyesi'yle ilgili yürüttüğü yeni bir soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi binasına geldi. Polis ekiplerinin belediyede bulunan bazı bilgisayarları incelediği belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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-Binanın görüntüsü
-Polis ekipleri
-Detaylar

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