BERNA LAÇİN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA -1

Yüksel KOÇ-İSTANBUL
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı
Yüksel KOÇ-İSTANBUL İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı
04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:06
Yüksel KOÇ-İSTANBUL
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı
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