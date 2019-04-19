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BERAT KANDİLİ'NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL ()  Berat Kandili nedeniyle Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Berat Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından program düzenlendi....

BERAT KANDİLİ'NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL () 
Berat Kandili nedeniyle Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Berat Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından program düzenlendi. Camiye gelen yüzlerce kişi dua etti, namaz kıldı. Büyük Çamlıca Camisi'ndeki programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Bazı vatandaşlar tarafından camiye gelenlere şekerleme ve lokum ikram edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Camiden detay
-Namaz kılanlar
-Dua edenler
-Genel ve detaylar
 

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