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 BERAT ALBAYRAK : CAMİAMIZIN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ İFADE ETMEK İSTİYORUM

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni için Fatih Camii'ne gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan...

 BERAT ALBAYRAK : CAMİAMIZIN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ İFADE ETMEK İSTİYORUM

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL
Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni için Fatih Camii'ne gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan Demirören'in Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yapan çok kıymetli bir iş insanı olduğunu söyledi. Albayrak, "Malumunuz enerji sektöründe de kendisinin çok önemli yatırımları vardı ki enerji sektörü gibi uluslararası oyuncuların çok olduğu bir sektörde yerli bir grup olarak önemli yatırımlarla Türk enerji camiasına öncülük etti. Tekrardan camiamızın derin üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. İnşallah bu ve benzeri yerli grupların Türk sanayimize inanan, ülkemiz ekonomisine inanan firmaların sayısının artması temennisiyle tekrardan başımız sağ olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Albayrak ile röportaj
-Detaylar
 

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