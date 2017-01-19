Benzin istasyonunda rehine krizi

Ramazan EĞRİ / İstanbul,() MALTEPE'de benzin istasyonuna gelen Erkan Doğru elindeki bıçakla istasyon çalışanını rehin aldı. Rehine, Doğru'nun bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polisler Doğru'yu ikna ederek polis merkezine götürdü.

Olay saat 00.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Erkan Doğru adlı bir kişi elindeki bıçakla benzin istasyonunda kasiyer olarak çalışan Erkan Bal'ı rehin aldı. Doğru çalışanlardan polisi aramasını istedi. Bu sırada kasiyer bir anlık boşluktan faydalanarak kasanın olduğu tezgahın üzerinden atlayarak kaçmayı başardı. Olay yerine gelen polisler alınan çevre güvenliğinin ardından Doğru ile konuşarak ikna etmeye çalıştı ve benzin istasyonuna müzakereci polis istendi. İstasyona gelen müzakereci polis, Erkan Doğru adlı kişiyi bir saatlik konuşmanın ardından ikna etti. Doğru olay yerine gelen ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Erkan Doğru'nun Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne (AMATEM) yatmak için eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

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