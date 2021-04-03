'BenimDostumO' STK'larla işbirliğiyle yürüyor!

Eti Benim’O sokak hayvanları konusunda toplum bilincini yükseltmek ve farkındalığı artırmak amacıyla 2019 sonunda başlattığı “BenimDostumO” projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini geliştirerek sürdürüyor.

“BenimDostum’O” projesi kapsamında Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP),Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) ve Encander ile birlikte binlerce sokak hayvanının beslenmesine, barınmasına ve tedavileri için gerekli olan sağlık cihazlarının teminine destek sağlayan Eti Benim’O, içinde yaşadığımız dünyanın yalnızca insanların değil, sokaktaki hayvan dostlarımızın mutluluğuyla da güzelleşeceğine dair farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Eti Benim’O'nun Haytap ile iki yıldır devam eden ortak çalışması sonucu Bursa'da kurulan HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’nin önemini vurgulayan HAYTAP Başkanı Ahmet Şenpolat: “HAYTAP tarafından kedi ve köpek dışındaki diğer tüm çiftlik ve yük hayvanlarının da korunması gerektiğine dair özgün ve kurumsal bir proje ürettik. Eti Benim’O’nun, HAYTAP'a sağladığı katkılarla güçten düşmüş, yaşlı, yaralı ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanlar için Bursa'da çok güzel bir barınma evi ve ahır yapıldı. Aynı zamanda iki yıldır beslenme giderlerinin bir bölümü de proje kapsamında karşılanmaya devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Eti Benim’O sayesinde merkezlerinde 500 m2’lik yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını belirten HEPAD Başkanı Emre Demir ise şöyle konuştu: “Eti Benim’O ile iş birliğimiz, iki yıl içerisinde yüzlerce çocuğumuzun yüzündeki gülümseme, kalbindeki heyecan oldu. Yardımlar sayesinde derneğimiz hem yeni bir yaşam alanı kazandı hem de kırsala terkedilen sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayabildik. Önemli olan bu dostlarımızın mutluluğu.”

Encander Derneği Başkanı Zuhal Kadıoğlu da “BenimDostumO” projesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Eti Benim’O ile iki yıldır devam eden iş birliğimiz sayesinde tonlarca kedi ve köpek maması aldık, merkezimize hemogram cihazı ile hayalini kurduğumuz biyokimya cihazını da temin ettik. Dernek olarak gerçekleştirdiğimiz onlarca kısırlaştırma operasyonlarına BenimDostumO projesi ile fon sağlamış olduk.”

Ürün ambalajlarını #BenimDostumO olarak düzenleyen ve HAYTAP, Encander ve HEPAD’ın logolarına ambalajı üzerinde yer veren Eti Benim’O, ilgi çekici reklam filmleriyle de tüketicilerin sokak hayvanlarına destek olmalarını teşvik edici bir farkındalık iletişimi gerçekleştiriyor.

Yumuşacık ürünleriyle herkesin içini yumuşatan Eti Benim’O, mutlu bir dünya için “BenimDostumO” projesiyle sokaktaki dostlarımıza yardım etmeye, hayvan hakları konusundaki farkındalığı geliştirmeye, bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya devam edecek.