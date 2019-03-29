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BELGRAD ORMANI'NDA ÖLÜ BULUNAN ARDA DUMAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI (Ek görüntüler)

*Acılı baba Sedat Duman "Hayatı kitap okumak ve okuldu" dedi. Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () 6 gündür kayıp olan ve cenazesi Belgrad Ormanı'nda bulunan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp...

BELGRAD ORMANI'NDA ÖLÜ BULUNAN ARDA DUMAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI (Ek görüntüler)

*Acılı baba Sedat Duman "Hayatı kitap okumak ve okuldu" dedi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL, ()
6 gündür kayıp olan ve cenazesi Belgrad Ormanı'nda bulunan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Acılı baba Sedat Duman "Hayatı kitap okumak ve okuldu" dedi
Belgrad Ormanları'nda 6 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cansız bedeni sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi teslim almadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Arda Duman'ın babası Sedat Duman, “Olayın nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Oğlum çok başarılıydı ve hayatı okuldu. Türkiye derecesiyle okula girdi. Bölüm birinciydi. Hayatı kitap okumak ve okuldu. Adli Tıp Kurumu'nun kapısındayım, oğlumu almak istiyorum şu an. Nasıl öldüğü araştıracak durumda değilim ama onun da zamanı gelecek. Söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Baba Duman daha sonra Arama Kurtarma çalışmalarında yanında olan herkese teşekkür etti.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Arda Duman'ın cenazesi babasına teslim edildi. Duman'ın cenazesi bugün Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. 

Görüntü dökümü:
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-Babasının açıklamaları
-Cenaze aracının çıkışı 
-Genel ve detaylar
 

 

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