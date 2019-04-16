Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko Beştepe'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko’yu, resmi törenle Beştepe'de karşıladı.
Görüntü dökümü
-Karşılamadan genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko’yu, resmi törenle Beştepe'de karşıladı. Görüntü dökümü -Karşılamadan genel ve detaylar ANKARA ()
16 Nisan 2019 Salı 15:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko’yu, resmi törenle Beştepe'de karşıladı.
Görüntü dökümü
-Karşılamadan genel ve detaylar
ANKARA ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:28
|06:16
|13:15
|16:59
|19:53
|21:29