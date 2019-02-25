Bekir Pakdemirli: Erozyon ile mücadelede lider ülkeyiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, erozyon ile mücadelede lider ülke olduklarını, yılda 500 milyon ton olan toprak kaybını yaptıkları çalışmalar ile 154 milyon tona düşürdüklerini, 2023 hedeflerinin 130 milyona düşürmek olduğunu söyledi.

Bakan Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği '2018 Yılın En'leri Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da yer aldı. Pakdemirli, dünyada orman varlığını arttıran nadir ülkelerden olduklarını söyleyerek "2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 1,8 milyon hektar arttırıp 22,6 milyon hektara çıkardık. Ülkemizin yüzde 29'unu ormanlar ile süsledik" dedi.

'EROZYON İLE MÜCADELEDE LİDER ÜLKEYİZ'

Bakan Pakdemirli, erozyon ile mücadelede lider ülke olduklarını, yılda 500 milyon ton olan toprak kaybını yaptıkları çalışmalar sayesinde 154 milyon tona düşürdüklerini, 2023 hedeflerinin 130 milyona düşürmek olduğunu kaydetti. Orman yangınlarına müdahale hızında ve yangın başına düşen alan miktarında da lider ülke olduklarını ifade eden Pakdemirli, "İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı, 10 yıllık değerlendirme raporunda ülkemizin çevre duyarlılığından övgüyle bahsetmektedir. Ağaçlandırmadan, biyoçeşitliliğin korunmasına kadar birçok konuda dünyaya örnek ülkeyiz. Özellikle çocuk ve gençlerimize doğa ve orman sevgisi aşılamak için bugüne kadar 137 şehir ormanı kurduk" dedi.

'TEŞEKKÜR ETMEYİ ÇOK GÖRMEYELİM'

Ödül törenini düzenleyen OGM'yi tebrik eden Bakan Pakdemirli, "İlk defa yapılan bu uygulamanın gelenek haline getirilmesini istiyorum. Biz istiyoruz ki çalışanlarımızı bu şekilde onurlandırarak farkındalık oluşturalım. Yaptığınız işin kolay olmadığını biliyoruz. Bu yüzden bazı çalışmalar yaptık, umarım olumlu sonuçlar olacak. Buradan bakanlığımızın üst düzey yöneticilerine talimatım olacak; teşekkür etmeyi, tebrik etmeyi çok görmeyelim. İşine özen gösterene mutlaka özel hissettirelim. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Bu vesileyle günümüzü anlamlandıran ödül sahibi tüm yol arkadaşlarımı tekrar tekrar tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü

-Bakan Pakdemirli'nin konuşması

-Ödül verilmesi

-Detay

Haber-Kamera: Selen YALAZ-Haluk KARAASLAN, ()-