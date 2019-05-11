Bedirhan bebeğin katili PKK'lı teröristlerden biri daha yakalandı (Geniş haber)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit olduğu saldırıda patlayıcıyı yola tuzaklayan 'Azat' kod adlı terörist Metin Daşdemir sağ yakalandı. Daşdemir ile birlikte biri işbirlikçi 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, saat 04.00 sıralarında Yeniışık köyünde operasyon düzenledi. Operasyonda, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 'Azat' kod adlı Metin Daşdemir ile işbirlikçi olduğu belirtilen N.T. yakalandı. Arazide yapılan aramalarda, toprağa gömülü 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 15 şarjör, 425 Kalaşnikof mermisi, 10 el bombası, 2 sırt çantası, 3 şemsiye, 3 örgüt kıyafeti, 1 uyku tulumu, 1 el radyosu ve 1 panço ele geçirildi.

BEDİRHAN BEBEĞİN KATİLİ

İstanbul'dan uçakla Selahaddin Eyyubi Hava Limanı'na gelen Hakkari Valisi Akbıyık, kent merkezine geçmeden önce, gazetecilere yakalanan teröristle ilgili açıklama yaptı. Vali Akbıyık, sağ ele geçirilen teröristin geçen yıl Nurcan Karakaya ile 11 aylık Bedirhan Mustafa bebeğin şehit olduğu saldırının faillerinden biri olduğunu söyledi.

ÇOK SAYIDA EYLEME KATILMIŞ

Vali Akbıyık, teröristin eylemlerini sıraladığı açıklamasında şunları söyledi:

"PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Azat kod adlı 'Metin Daşdemir'in yapılan sorgulamasında, 31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Kalana üs bölgesi yolunu el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile tuzaklanarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya’nın şehit edilmesi olayına,- Saldırıyı koordine eden BTÖ mensubu terörist daha önce etkisiz hale getirilmişti-, 31 Ağustos 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Urşe bölgesinde yine EYP sonucu şehit edilen Uzm.J. V. Kad.Çvş. Serkan Dökmeci’nin şehit edilmesi olayına, 29 Eylül 2016 tarihinde Yüksekova ilçesi Yeniışık Köyü Yukarı Olukbaşı mezrasında nöbet tutan Fırat Dilce (53), Ömer Özbiçen (52) ve Kemal Özbek (36) isimli 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olayına, 26 Temmuz 2016 yılında Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükçiftlik J. Krk. Komutanlığı'na yapılan saldırı olayına, 2018 yılında Hakkari merkez ilçe 1565 Rakım Tepe Üs bölgesine yapılan saldırı ile saldırıya müdahale için giden birliklere yönelik Kırmızı Tepe Üs bölgesinde EYP patlatılması olayına, 21 Temmuz.2018 ve 3 Eylül 2018 tarihleri arasında 3468 Rakım Tepe üs bölgesine yapılan silahlı taciz olayına, 2018 yılında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyünde bulunan baz istasyonuna EYP ili yapılan saldırı olayına, 2017 yılında Yüksekova ilçesi girişinde bulunan Dağlıca polis yol kontrol noktasına yapılan roketatarlı saldırı olayına ve 2018 yılı içinde Van-Hakkari karayolunda askeri konvoyların geçişi sırasında yapılan silahlı saldırı olayına katıldığı da tespit edilmiştir."

Vali Akbıyık, terör örgütü üyesi Metin Daşdemir ve evinde saklayan N.T. ile F.T. ve İ.T.'nin gözaltına alındığını, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Valinin açıklaması

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), ()-