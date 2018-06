BEDAŞ, SEÇİM, BAYRAM VE SINAV İÇİN ALARMA GEÇTİ

*Seçim günü 24 saat esaslı mobil jeneratör ve transformatör transferi için tam zamanlı uygun nöbetçi personel ve araçlarda alarm durumunda bekletilecek.

Haber: İSTANBUL

Yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını tamamlayan BEDAŞ, bu yıl Haziran ayına denk gelen Ramazan Bayramı, seçim ve üniversiteye giriş sınavı sırasında enerjide kesinti yaşanmaması için tüm tedbirlerini aldığını duyurdu. BEDAŞ; olası kesintilere anında müdahale etmek için araç, ekipman ve nöbetçi personelini hazır bekletecek.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), sıcak yaz aylarında artan elektrik talebinin kesintisiz karşılanması için hazırlıklarını tamamladı. 4 bin 163 trafo merkezi ve 161 kilometre havai hattın bakımını yapan BEDAŞ; bu yıl Ramazan Bayramı, seçimler ve üniversiteye giriş sınavlarının haziran ayına denk gelmesi nedeniyle alarma geçti. Bu dönemlerde planlı kesintileri askıya alan, 24 saat esaslı çalışacak nöbetçi ekiplerinin iş planlarını şimdiden belirleyen BEDAŞ, olağanüstü kesinti ve arızalara karşı da mobil jeneratörleri hazır bekletecek.

İFTAR VE SAHUR SAATLERİNE GÖRE PLANLAMA YAPILDI

BEDAŞ, yaz aylarına yönelik hazırlıklarını 16 Mayıs’tan itibaren devreye almıştı. Ramazan ayı itibarıyla yatırım ve bakım gibi nedenlerle gerçekleştirilen planlı kesintilerde 3 saat sınırını aşmayan şirket, söz konusu planlı kesintileri de iftar ve sahur saatlerine denk gelmeyecek şekilde organize etti. Bu dönemde acil durumlar dışında uzun süreli bildirimli kesintiler de yapılmadı. Bu arada Ramazan Bayramı boyunca da planlı kesintilerin askıya alınması yönünde harekete geçen BEDAŞ, saha ekibinin mesai saatlerini de bayram için özel olarak düzenledi.

SEÇİM GÜNÜ NÖBETÇİ PERSONEL VE ARAÇ HAZIR BEKLETİLECEK

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidilecek 24 Haziran tarihine yönelik olarak da gerekli tedbirler şimdiden alındı. Kesintisiz enerji için dağıtım ve indirici transformatör merkezleri büyük öneme sahip olduğundan bu merkezlerin güvenliği için emniyet teşkilatından destek alınırken olası sorunlara hızla müdahale edecek nöbetçi ekipler de hazır bulundurulacak. Seçim günü İstanbul Valiliği İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nde nöbetçi personel görevlendirilirken ek olarak seçim günü 24 saat esaslı mobil jeneratör ve transformatör transferi için tam zamanlı uygun nöbetçi personel ve araçlarda alarm durumunda bekletilecek.

SINAV GÜNÜ BİLDİRİMLİ KESİNTİ YOK

BEDAŞ, haziran ayının son günü ve 1 Temmuz’da yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesine yönelik de ek tedbirler alacak. Olası bir arızaya karşı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında bu okullara yakın bölgelerde nöbetçi BEDAŞ ekipleri görev yapacak. İstanbul Avrupa Yakası’nda iki gün boyunca sınavların yapıldığı okulların bulunduğu bölgelerde bildirimli kesintilere ara verilecek.

"ABONELERİMİZİN HER AN YANINDAYIZ"

Başta haziran ayı olmak üzere yaz aylarında artan elektrik tüketimi için ön hazırlıkları tamamladıklarını belirten BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Ramazan Bayramı, seçimler ve üniversite sınavlarında kesintisiz enerji sağlamak üzere tüm ekibimizle birlikte özel bir çalışma yaptık. Jeneratör ve malzeme konusunda stoklarımız hazır, personelimizin görev yerleri belli. Enerjimizle abonelerimizin her an yanındayızö dedi.

YAZIN EN YÜKSEK TÜKETİM AĞUSTOS AYINDA YAPILIYOR

Son 3 yılın verileri incelendiğinde İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketiminin en yüksek olduğu dönemin ağustos ayı olduğunu da anımsatan Yiğit, “Örnek vermek gerekirse 2017 yılında Ağustos ayında ortalama 2 milyar 165 milyon kWh elektrik tüketildi. Bu, yıl içindeki en yüksek tüketim. Biz de ağustos ayında tüketim artışının da etkisiyle karşılaşılan aşırı ısınmaların önüne geçebilmek için trafo merkezlerimizde havalandırma ve soğutma sistemlerini devreye alırken yük optimizasyonlarını gerçekleştirerek gerekli tüm tedbirler için hazırlıklarımızı tamamladıkö değerlendirmesinde bulundu.